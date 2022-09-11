Приставучих коня, жирафа и дракона задержали в центре Петербурга

Приставучих коня, жирафа и дракона задержали в центре Петербурга
Фото: администрация Центрального района

Трое мужчин, подрабатывающих аниматорами на центральных улицах Петербурга, попали в полицию за навязчивое общение с горожанами и туристами.

Мужчины в костюмах коня, жирафа и дракона приставали к окружающим с предложением сфотографироваться, а после требовали за снимки деньги. Столкнувшиеся с ними люди обратились за помощью в полицию. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Нарушающих законодательство аниматоров доставили в отделы. Костюмы у них отобрали сотрудники УМВД России по Центральному району.

Фото: администрация Центрального района

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге разыскивают мужчину, угрожавшего взорвать Тучков мост. Полиция выяснила, кто оставил анонимное сообщение о заминировании Тучкова моста. Стражи порядка осмотрели переправу и территорию вокруг, но никакой взрывчатки там не оказалось.

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