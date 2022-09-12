В Ленобласти коронавирусом заболели 678 человек за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 678 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистку сегодня, 12 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 218 636 местных жителей. Всего выздоровели 206 437 пациентов, в том числе 633 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 133 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 715 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские специалисты рассказали, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, препарат сможет защищать и от вируса гриппа А, но на сегодняшний день исследователи смотрят эффект именно в отношении коронавируса.