Лжеброкеры за 5 лет выманили у пенсионера с Кировского района более 9 млн

Лжеброкеры за 5 лет выманили у пенсионера с Кировского района более 9 млн. Фото: Pxhere

Лжеброкеры за 5 лет выманили у пенсионера с Кировского района более 9 млн. Фото: Pxhere

Пожилой мужчина с проспекта Стачек обратился с заявлением в полицию и рассказал там свою печальную историю, в конце которой он отдал мошенникам свыше 9 млн.

Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионер пришел к правоохранителям днем 11 сентября. По словам пострадавшего, в период с 2016 года до 2018 года неизвестные под предлогом заработка на инвестициях в брокерской компании «Plus Option» убедили его осуществить перевод на указанные ими же счета 9 000 000 рублей.

На мошенников 85-летний гражданин наткнулся через рекламу в сети. После проведения денежной операции злоумышленники перестали выходить на связь и только 16 августа текущего года позвонили мужчине на мобильный телефон. Под предлогом возврата ранее вложенных в брокерскую компанию денежных средств они убедил заявителя сообщить данные принадлежащей ему карты, а затем произошло автоматическое списание 35 000 рублей.

До этого, 28 июня, гражданин уже обращался в полицию по данному вопросу. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В итоге мужчина потерял 9 035 000 рублей. Сейчас вопрос о возбуждении уголовного дела решается повторно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти пенсионерка осталась без денег, заплатив мошенникам за ремонт дачи.