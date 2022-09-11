Лжеремонтники обманули пожилую дачницу в Ленобласти на 150 тысяч рублей

В Ленинградской области пенсионерка осталась без денег, заплатив мошенникам за ремонт дачи.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой мошенников стала 80-летняя петербурженка. Неделю назад она встретила возле железнодорожной станции Грузино двух неизвестных, которые предложили сделать отремонтировать печь и крыльцо на даче.

Женщина согласилась и оплатила им частично выполненную работу, после чего они пропали. В результате пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей.

Видеонаблюдения на дачном участке нет, а примет преступников она не запомнила ввиду своего возраста.

Полицейские нашли на даче потерпевшей отпечатки пальцев лжеремонтников и следы обуви. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская пенсионерка пыталась спасти накопления и осталась без 1,2 млн рублей.