В Озерках из сгоревшего строительного вагончика достали мертвого человека

В Выборгском районе произошел пожар в строительном вагончике, откуда спасатели вытащил тело 53-летнего гражданина республики Узбекистан.

Как стало известно Gazeta.SPB, в ночь с 10 на 11 сентября от очевидца поступило сообщение о пожаре в поселке Озерки Приморского поселения. Мужчина сообщил, что горит строительный вагончик недалеко от ресторана «Шаль», внутри находится человек.

Возгорание удалось локализовать в 02:25. Выяснилось, что на дачном участке №8, владелец которого сейчас устанавливается, при неустановленных обстоятельствах загорелась бытовка, размером 2х5 метра. В результате пожара помещение уничтожилось полностью.

После тушения пожара в сильно обгоревшем состоянии специалисты обнаружили труп мужчины, лежащий на диване. Оказалось, что гражданин прибыл в Россию в 2018 году с целью работы. На миграционном учете не состоял.

В настоящий момент устанавливаются детали и причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 сентября на территории завода «Красный треугольник» в Петербурге снова произошел пожар. Как выяснилось, горел мусор.