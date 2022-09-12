В Петербурге очередной раз полыхало здание завода «Красный треугольник»

В Петербурге очередной раз полыхало здание завода &#171;Красный треугольник&#187;
В Петербурге очередной раз полыхало здание завода "Красный треугольник". Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В воскресенье вечером на территории завода «Красный треугольник» в Петербурге снова произошел пожар. Как выяснилось, горел мусор.

Сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе на набережной Обводного канала, 134-138 поступило в экстренные службы около 19:45. Оказалось, что пожар произошел в одном из зданий бывшего завода «Красный треугольник», которое горело уже много раз.

Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу, в 4-х этажном неэксплуатируемом здании размерами 150х40 метров загорелся мусор. Огонь разошелся на все 15 квадратных метров помещения.

В ликвидации инцидента участвовали 4 единицы техники от МЧС и 18 человек личного состава. Пожар удалось потушить в 20:04. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 сентября произошел квартирный пожар с пострадавшими в адмиралтейском районе. В результате скорая забрала женщину.

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