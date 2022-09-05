В пожаре на 12-й Красноармейской вечером 4 сентября пострадала женщина

В пожаре на 12-й Красноармейской вечером 4 сентября пострадала женщина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пожаре на 12-й Красноармейской вечером 4 сентября пострадала женщина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Адмиралтейском районе вечером 4 сентября произошел квартирный пожар с пострадавшими.

В субботу около 19:42 экстренным службам поступило сообщение о возгорании на 12-я Красноармейской улице, 8. Сообщалось, что горит квартира.

Специалисты оперативно выехали на место. Выяснилось, что пожар разошелся в трехкомнатной отдельной квартире. Источником стала комната, где обстановка обгорела на площади 8 кв. метров. Пожар удалось потушить в 20:16. Его устраняли 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

В результате произошедшего пострадала женщина, которую отправили в больницу. Сейчас о ее состоянии неизвестно. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

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