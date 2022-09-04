Из обгоревшей бытовки у берега Ижоры достали мертвого мужчину

Из обгоревшей бытовки у берега Ижоры достали мертвого мужчину
Из обгоревшей бытовки у берега Ижоры достали мертвого мужчину. Фото: Pxhere

В Петербурге устанавливают личность мужчины, обнаруженного мертвым в сгоревшей бытовке.

В правоохранительные органы обратилась диспетчер пожарной части № 29. Она сообщила, что на левом берегу реки Ижоры в Колпино произошел пожар, после которого спасатели обнаружили погибшего. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник.

Полицию диспетчер информировала утром 4 сентября. Обгоревшее тело мужчины находилось в строительном вагончике. По факту инцидента правоохранительные органы Северной столицы проводят проверку. Личность и возраст погибшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленобласти подожгли частный дом и гостевую постройку. После того, как пожар потушили, к месту прибыла следственно-оперативная группа. Хозяева рассказали правоохранителям, что примерно в 10:34 услышали стук и голоса двух человек, после чего в кочегарку упал неизвестный горящий предмет.

колпино новости СПб погибший пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на 102 году ушла из жизни старейший член Союза журналистов ...
В ночь на 4 сентября петербуржцы стали свидетелями яркого северного сияния
Психолог напомнила о важности соблюдения ментальной гигиены
Из обгоревшей бытовки у берега Ижоры достали мертвого мужчину
Рабочая неделя в Ленобласти начнется с дождей и ветра
В Петербурге полиция устроила погоню за водителем, спросонья пролетевшим ...
Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень ...
Среди 6 погибших во время похода на вулкан Ключевская Сопка есть петербуржец