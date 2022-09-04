Из обгоревшей бытовки у берега Ижоры достали мертвого мужчину

Полицию диспетчер информировала утром 4 сентября. Обгоревшее тело мужчины находилось в строительном вагончике. По факту инцидента правоохранительные органы Северной столицы проводят проверку. Личность и возраст погибшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленобласти подожгли частный дом и гостевую постройку. После того, как пожар потушили, к месту прибыла следственно-оперативная группа. Хозяева рассказали правоохранителям, что примерно в 10:34 услышали стук и голоса двух человек, после чего в кочегарку упал неизвестный горящий предмет.