Под Тосно неизвестные спалили дом за 8,5 млн рублей

Под Тосно неизвестные спалили дом за 8,5 млн рублей
Фото: unsplash

В Тосненском районе подожгли частный дом и гостевую постройку. Хозяева слышали голоса неизвестных.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром к частному участку в поселке Красный Бор вызвали пожарных. В службу 112 сообщили, что горят два дома — основной и гостевой.

Спасти частный дом площадью более 100 «квадратов» не удалось — он сгорел целиком. А у гостевой постройки обгорела только наружная стена.

После того, как пожар потушили, к месту прибыла следственно-оперативная группа. Хозяева рассказали правоохранителям, что примерно в 10:34 услышали стук и голоса двух человек, после чего в кочегарку упало что-то горящее. При этом в поджоге они никого не подозревают, конфликтов и долгов у них не было.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волхове мужчины заперли ветерана в ванной и украли ее медали.

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