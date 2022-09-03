В Волхове мужчины заперли ветерана в ванной и украли ее медали

В Волхове мужчины заперли ветерана в ванной и украли ее медали
Фото: Pxhere

В Волхове за ограбление ветерана Великой Отечественной войны задержаны двое местных жителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, ограбление произошло накануне в 17 часов в квартире на Молодежной улице. Неизвестные мужчины подошли к 95-летней пенсионерке на лестничной клетке и силой затащили женщину в ее квартиру, где заперли в ванной комнате. Добычей грабителей стали наличные и пять наградных медалей за участие в ВОВ.

Подозреваемых задержали через три с половиной часа в Волхове. В отдел увезли 41-летнего и 35-летнего местных жителей. Прошлой ночью их посадили в изолятор временного содержания.

Оба мужчины в прошлом были судимы за кражи, разбойные нападения, мошенничество, распространение наркотиков и убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника.

ветеран вов волхов грабеж ленобласть медали ограбление


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В конце сентября в Петербурге наступит бабье лето
В доме-памятнике на Кирочной загорелась квартира
Под Тосно неизвестные спалили дом за 8,5 млн рублей
В Волхове мужчины заперли ветерана в ванной и украли ее медали
В Лужском районе мужчина угрожал матери ножом из-за сигарет
Утопленника выловили из реки Волхов в Ленобласти
В Петербурге задержали предполагаемых воров раритетных книг из квартиры на ...
В Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника