В Волхове мужчины заперли ветерана в ванной и украли ее медали

В Волхове за ограбление ветерана Великой Отечественной войны задержаны двое местных жителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, ограбление произошло накануне в 17 часов в квартире на Молодежной улице. Неизвестные мужчины подошли к 95-летней пенсионерке на лестничной клетке и силой затащили женщину в ее квартиру, где заперли в ванной комнате. Добычей грабителей стали наличные и пять наградных медалей за участие в ВОВ.

Подозреваемых задержали через три с половиной часа в Волхове. В отдел увезли 41-летнего и 35-летнего местных жителей. Прошлой ночью их посадили в изолятор временного содержания.

Оба мужчины в прошлом были судимы за кражи, разбойные нападения, мошенничество, распространение наркотиков и убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника.