Пострадавшую в пожаре на Кропоткина женщину забрали в больницу

Пострадавшую в пожаре на Кропоткина женщину забрали в больницу. Фото: "Яндекс.Карты"

Пострадавшую в пожаре на Кропоткина женщину забрали в больницу. Фото: "Яндекс.Карты"

Очередной пожар произошел сегодня ночью в Петербурге, — на этот раз пострадала жилая квартира в Петроградском районе.

Сообщение о возгорание поступило спасателям около 03:37 ночи 13 сентября. Выяснилось, что необходимо потушить огонь на улице Кропоткина в доме 11.

По прибытию на место выяснилось, что горит трехкомнатная отдельная квартира. Обстановка успела выгореть на площади 3 квадратных метра.

Пожар потушили в 04:10, однако пострадавших избежать не удалось. Из обгоревшего помещения освободили женщину, которую на скорой отправили в медицинское учреждение.

Огонь устранили 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и выясняются детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пожаре на улице Льва Толстого ночью 13 сентября погиб человек. Огонь разгорелся в одноэтажном, бревенчатом здании, размеры которого 12х9 метров.