После пожара в жилом доме на улице Льва Толстого нашли погибшего мужчину

После пожара в жилом доме на улице Льва Толстого нашли погибшего мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

После пожара в жилом доме на улице Льва Толстого нашли погибшего мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

В Пушкинском районе сегодня ночью произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Около 01:36 в ночь с 12 на 13 сентября на улице Льва Толстого в доме 3 произошло возгорание. После поступления сообщения спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что пожар произошел в одноэтажном, бревенчатом здании, размеры которого 12х9 метров. Жилой дом полыхал по всей площади.

Огонь удалось ликвидировать только в 03:21, его устранением занимались 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. После того, как пожар потушили, на место обнаружили погибшего мужчину.

Причины и личность погибшего на настоящий момент устанавливаются. Также выясняются все причины и детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар в строительном вагончике, откуда спасатели вытащил тело 53-летнего гражданина республики Узбекистан.