Герои конкурса «Город Действия» готовятся побороться за награды

Подготовка к премии «Город Действия» в самом разгаре. А пока команды и волонтеры готовятся защищать свои проекты перед жюри и петербуржцами, Мойка78 вспоминает о героях прошлого года.

Одним из самых многочисленных по числу претендентов в прошлом году стало направление «Экологическое движение». Главный приз достался группе «Деревья Петербурга». Ребята понимают, что «легкие» мегаполиса – деревья – очень важны, поэтому добиваются сохранения зеленых насаждений в Петербурге и даже высказали идею внести все деревья Северной столицы в специальный реестр. А приз зрительских симпатий получил проект «Крышечки доброты» — его активисты собирают и перерабатывают части бутылок, а также помогают детям.

Сейчас мы тоже не могли пройти мимо активистов, которые помогают сделать окружающую среду лучше. Подать заявку для номинации могут как индивидуальные волонтеры, так и команды проектов.

В номинации «Мой квартал» в прошлом году все призы достались сообществу «Добрососедство Коломны». Сплоченности жителей микрорайона могут позавидовать другие петербуржцы: в Адмиралтейском районе активисты высаживают деревья, устанавливают скамейки и даже своими силами смогли собрать средства на реконструкцию «Венеры Коломенской». Иными словами, берут собственный комфорт в свои руки. Кстати, премию ребята восприняли как шанс собраться вместе с соседями из других районов. В этом году в номинации «Мой квартал» Мойка78 также выберет те инициативы, которые делают жизнь в домах Петербурга и Ленобласти лучше.

Для волонтеров Петербурга премия «Город Действия» в 2022 году подготовила изменения. Теперь волонтёрское движение стало отдельной номинацией, а претендовать на приз могут только самостоятельные заявители. Отметим, что в прошлом году приз достался проекту «Петербург – город перемен», который занимается контролем за реализацией проектов в сфере благоустройства и строительства.

В номинации «Социальный Петербург», помимо волонтеров было еще два победителя. Жюри «Города действия» отдельно наградили проект «Всероссийская акция. Регистр против рака», который популяризирует донорство косного мозга для спасения больных детей. Также отдельного приза удостоилась «Школа доброты. Огонек добра» — он развивает благотворительные инициативы среди подростков, их родителей и педагогов.

Прошлогодняя премия открыла Петербургу инициативы и проекты, которые оставались незамеченными большинством горожан. В этом году мы также хотим поддержать активистов, которые бескорыстно малыми и большими делами делают жизнь вокруг приятнее и комфортнее для всех.

Напомним, что волонтеры и авторы социальных и экологических проектов могут подать заявку на участие в «Городе Действия» в этом году. Мойка78 ждет претендентов до 30 сентября. зарегистрироваться можно по ссылке https://forms.gle/LtxSbyAZW2uf1ekP6.