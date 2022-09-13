В Невском районе пятиклассник на велосипеде попал под колеса «Вольво»

В Невском районе пятиклассник на велосипеде попал под колеса "Вольво". Фото: Pxhere

В Невском районе пятиклассник на велосипеде попал под колеса "Вольво". Фото: Pxhere

На улице Новоалександровская в Невском районе мальчик выезжал со двора на велосипеде и попал под колеса проезжающего мимо транспорта. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как стало извеcтно Gazeta.SPB, автомобиль сбил мальчика 12 сентября около 16:50. За рулем «Вольво» находилась 35-летняя петербурженка, которая за текущий год 9 раз привлекалась к административной ответственности в большинстве случаев по факту превышения установленной скорости.

Одиннадцатилетний мальчик выехал на проезжую часть без сопровождения взрослых. После произошедшего его забрали в больницу, где специалисты диагностировали у пострадавшего ЗЧМТ, СГМ, подозрение на перелом правой кисти и ушиб правой теменной области.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. Столкновение автомобиля «БМВ» и мотоцикла Suzuki GSX произошло недалеко от дома 9 по Северному проспекту 12 сентября.