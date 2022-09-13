Мотоциклист скончался в больнице после столкновением с «БМВ» на Северном проспекте

Мотоциклист скончался в больнице после столкновением с "БМВ" на Северном проспекте. Фото: Pxhere

Мотоциклист скончался в больнице после столкновением с "БМВ" на Северном проспекте. Фото: Pxhere

В Выборгском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мотоцикла. Мужчина скончался в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPB, столкновение автомобиля «БМВ» и мотоцикла Suzuki GSX произошло недалеко от дома 9 по Северному проспекту 12 сентября. Около 09:16 автомобилист, двигаясь от улицы Есенина в сторону проспекта Художников, при перестроении в правую полосу движения совершил столкновение с двигающимся в попутном направление мотоциклистом, от чего тот врезался в припаркованный «Митсубиси Аутлендер».

Выяснилось, что пострадавший водитель мотоцикла является жителем Приморского края. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, закрытым переломом челюсти и закрытым переломом голени. Мужчина скончался в 10:00, находясь в больнице.

Автомобилист в 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза по статье «Превышение установленной скорости».

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе грузовой автомобиль сбил велосипедиста. Попавший под колеса петербуржец скончался на месте от полученных травм.