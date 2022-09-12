На перекрестке в Московском районе грузовик насмерть задавил велосипедиста

На перекрестке в Московском районе грузовик насмерть задавил велосипедиста. Фото: Pxhere

На перекрестке в Московском районе грузовик насмерть задавил велосипедиста. Фото: Pxhere

В Петербурге, совершая поворот на перекрестке, грузовой автомобиль сбил велосипедиста. Попавший под колеса петербуржец скончался на месте от полученных травм.

Как стало известно Gazeta.SPB, смертельное ДТП произошло в Московском районе на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц. Около 18:40 вечера 11 сентября 31-летний житель республики Дагестан, управляя не своим автомобилем «Вольво FH12», выполняя правый поворот совершил наезд на 26-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении справа.

Велосипедист скончался, не дождавшись скорой. Известно, что водитель, находившейся за рулем грузовика, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз. Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 сентября подросток на мотоцикле пострадал в Киришском районе Ленобласти после ДТП.