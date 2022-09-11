«Ауди» сбила мотоцикл с подростком под Киришами

Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в Киришском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 21 час вечера на автодороге «Мягры-Рели» водитель «Ауди 80» неправильно выбрал дистанцию и врезался в мотоцикл «Минск», которым управлял 15-летний подросток без водительского удостоверения

Юный мотоциклист получил различные травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в Киришскую клиническую межрайонную больницу.

Дорожная полиция на месте происшествия выяснила, что 23-летний автомобилист в этом году привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионер на мопеде насмерть разбился в ДТП на «Сортавале».