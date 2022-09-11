Пенсионер на мопеде насмерть разбился в ДТП на «Сортавале»

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием пенсионера на мопеде и иномарки.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне в 14:30 на трассе «Сортавала» в Приозерском районе. Пенсионер на мопеде без марки при повороте налево не предоставил преимущество и врезался во встречный автомобиль «Киа Рио».

В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летний житель Петербурга скончался на месте от полученных травм.

За рулем «Киа Рио» ехала 59-летняя москвичка. За последний год она шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проверку проводит следственный отдел полиции по Приозерскому району.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Всеволожском погиб водитель улетевшего в кювет «Сааба».