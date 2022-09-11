Под Всеволожском погиб водитель улетевшего в кювет «Сааба»

Под Всеволожском погиб водитель улетевшего в кювет &#171;Сааба&#187;
Фото: unsplash

Во Всеволожском районе водитель иномарки насмерть разбился в ДТП в кювете.

Авария произошла накануне в полдень на дороге «ст. Магнитная — пос. им. Морозова». Автомобилист за рулем Saab 9-5 по неустановленной причине вылетел в кювет, где машина перевернулась и врезалась в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb, в результате 38-летний водитель получил смертельные травмы и скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Дорожная полиция выяснила, что только за этот год мужчина 15 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, нарушение требований остановки перед стоп-линией, управление авто без страховки и умышленное создание помех на дороге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погибший зацепер на час задержал следовавший в Петербург «Сапсан».

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