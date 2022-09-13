В Петербурге на Кронштадтской площади полиция задержала мигранта с боевым оружием и патронами

В Петербурге на Кронштадтской площади полиция задержала мигранта с боевым оружием и патронами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге на Кронштадтской площади полиция задержала мигранта с боевым оружием и патронами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Правоохранительные органы Петербурга задержали иностранного гражданина с боевым пистолетом и 15 патронами.

Оружие обнаружили в машине у мигранта. Сотрудники регионального Управления розыска остановили «Мерседес Бенц G50» у дома 4 на Кронштадтской площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что автомобиль не принадлежит 38-летнему задержанному. Мигрант пояснил, что нашел оружие еще в 2020 году, по дороге из Петербурга в Беларусь.

Интересно, что до этого водитель уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. Он вернулся на родину после отбывания срока в 2017 году, так как в России вышло постановление, по которому пребывания мужчины в стране было нежелательным.

Таким образом, мигрант находился на территории Петербурга нелегально. По версии следствия, он решал спорные долговые вопросы среди своих земляков.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Мужчину заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт между автомобилистом и водителем компании грузоперевозок.