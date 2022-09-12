На проспекте Энгельса автомобилист выстрелил в ногу водителю компании грузоперевозок

В Выборгском районе произошел конфликт между автомобилистом и водителем компании грузоперевозок. В результате последний обратился в полицию из-за открытой по нему стрельбы из травматического пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчины повздорили у дома 139/21 по проспекту Энгельса. В полицию сообщение поступило около 12:50 дня 11 сентября.

Водитель утверждал, что неизвестный мужчина выстрелил в него из травматического пистолета в ногу заявителю, после чего сел в «Hyundai Grand Starex» и уехал. У мужчины диагностировали ушиб носа, а также ушибленную рану правой голени и левого бедра. После оказания медицинской помощи гражданина в удовлетворительном состоянии отпустили.

Специалисты ввели план перехват зона «Север». Около 13:10 у указанного дома по проспекту Энгельса в припаркованном автомобиле по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний житель Тосненского района. У мужчины изъяли принадлежащий ему пистолет и разрешение на него.

Также с места преступления изъяли и просмотрели видеонаблюдение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы Приморского района выясняют обстоятельства гибели мужчины, найденного мертвым в Юнтоловском заказнике.