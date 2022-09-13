До 2024 года в Петербурге решили приостановить действие закона о комплексном развитии территорий

До 2024 года в Петербурге решили остановить действие закона о комплексном развитии территорий. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

До 2024 года в Петербурге решили остановить действие закона о комплексном развитии территорий. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Петербургские власти решили приостановить действие положений городского закона о комплексном развитии территорий.

Согласно документу до 1 января 2024 года временно прекратиться действие нескольких положений, которые представили в пресс-службе Смольного.

Так, первое положение, действие которого приостанавливается, — это порядок определения границ территории жилой застройки в Петербурге, подлежащей комплексному развитию, в том числе критерий включения многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в границы территорий, подлежащих комплексному развитию жилой застройки в Петербурге;

Второе — это порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки;

Третье — это предельный срок проведения указанных общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

Отмечается, что будет проведена корректировка федерального законодательства и усовершенствованы нормы, регулирующие правоотношения при комплексном развитии территории жилой застройки.

Будут проработаны критерии, которым должна соответствовать территория, попадающая под возможное комплексное развитие, а также конкретизированы процедуры проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, которые связаны с вопросами комплексного развития территорий жилой застройки.

В Смольном напомнили, что сейчас идет подготовка внесения изменений в Генплан Санкт-Петербурга, которые хотят представить на рассмотрение городского правительства до 1 марта 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за квартиру в петербургской новостройке теперь придется отдать чуточку больше. Аналогичная ситуация наблюдается по всей России.