Жилье в петербургских новостройках подорожало, но несильно

За квартиру в новостройке в Петербурге теперь придется отдать чуточку больше. Аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

Согласно данным исследования ЦИАН, в сентябре на новую недвижимость в Северной столице цены выросли на 0,5%. Стоимость одного квадратного метра составляет 166,1 тыс. рублей.

Однако специалисты не ждут существенных колебаний на рынке недвижимости. В общей сложности по всей стране цена выросла на 0,6%, а средняя стоимость квартиры за квадратный метр в городах-миллионниках достигла 130 тысяч рублей.

Однако в некоторых регионах цены на квартиры выросли заметно. Такая ситуация наблюдается в Красноярске (+3,9 процента), в Самаре (+3,8 процента) и в Новосибирске (+3,7 процента).

Однако в Челябинске цены на жилье наоборот — упали на 10%. В Омске жилье стало дешевле на 2,6%, а в Волгограде — на 1,5%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга для покупки квартиры в ипотеку нужно зарабатывать не меньше 62 тысяч рублей.