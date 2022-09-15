Электричка сбила упавшего на рельсы юношу на станции Броневая

Электричка сбила упавшего на рельсы юношу на станции Броневая
Фото: Unsplash

Нетрезвый молодой человек попал под электропоезд неподалеку от железнодорожной станции Броневая.

Примерно в час ночи 15 сентября подвыпивший молодой человек стоял на платформе и упал, потеряв равновесие. В этот момент к нему приближалась электричка сообщением Петербург — Малая Вишера. Машинист его заметил и применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского ЛО МВД на транспорте, пострадавший выжил, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

Предположительно, юноша упал с платформы из-за состояния сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают личность пострадавшего и все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВАЗ сбил школьника на «зебре» на проспекте Маршала Жукова.

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Электричка сбила упавшего на рельсы юношу на станции Броневая
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