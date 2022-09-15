ВАЗ сбил школьника на «зебре» на проспекте Маршала Жукова

Юный петербуржец попал под машину на пешеходном переходе в Красносельском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло накануне в 7:30 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома 78 по проспекту Маршала Жукова. 11-летний мальчик переходил дорогу, когда его сбил автомобиль ВАЗ-21110.

Школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу №1.

За рулем отечественной легковушки находился 42-летний мужчина. В этом году он дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия проводит отдел ГИБДД Красносельского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожный конфликт со стрельбой произошел у Московского вокзала. Дорогу не поделили автомобилисты на машинах «Фольксваген Поло» и «Фольксваген «Пассат».