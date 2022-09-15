Музей археологии и зимний сад: «Газпром нефть» получила разрешение на строительство проекта на Охтинском мысе

В Петербурге городская служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на строительство общественно-делового пространства «Газпром нефти» на Охтинском мысе в Красногвардейском районе.

В будущем на Охтинском мысе возведут невысокий комплекс, его проект разработало международное архитектурное бюро Nikken Sekkei. Также на территории появится исторический парк. Для петербуржцев и гостей города на половине всех площадей проекта откроют различные общественные пространства: городской огородик, музей археологии, кафе, смотровую площадку, выставочные зоны, зимний сад, исторический парк.

Музейная составляющая в проекте появилась благодаря поручению президента России Владимира Путина. После обращения общественников Путин дал задание Министерству культуры России, администрации Петербурга и «Газпрому» проработать вопрос о возможности открытия на Охтинском мысе историко-археологического музея. Все дело в том, что на мысе находится объект культурного наследия. Он включает в себя остатки рвов средневековых крепостных сооружений и культурный слой земли эпохи неолита.

Правительство города уже анонсировало создание первого в Петербурге музея археологии. По плану, он должен быть размещен на двух площадках: в пространстве на Охтинском мысе и в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. «Газпром нефть» пообещала выделить под экспозиции музея в комплексе на Охте примерно полторы тысячи «квадратов».

Кроме того, для создания исторического парка «Газпром нефть» за свой счет переработала исходный проект: включила туда ландшафтное оформление по мотивам существовавшей когда-то на участке крепости, информационные стенды об истории территории, трехмерную карту Ниеншанца, а также историческую тропу, прослеживающую хронологию освоения Охтинского мыса.

Однако эксперты опасаются, что строительство начнется нескоро, а если и начнется, то сильно затянется.

Так, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова в интервью «Коммерсанту» заявила, что пять лет на реализацию проекта в обычных условиях – достаточный срок, но в нынешних реалиях он выглядит амбициозным и есть опасения, что сроки не будут выдержаны.