После падения с детского кораблика на Народной ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии

После падения с детского кораблика на Народной ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

После падения с детского кораблика на Народной ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге ребенок оказался в больнице после крайне не удачного падения с детского кораблика.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Детскую городскую больницу №5 одиннадцатилетний мальчик поступил 15 сентября около 16:24. Ребенка с Народной улицы забрала бригада скорой помощи. У пострадавшего диагностировали закрытую травму живота.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. По словам матери, около 15:30 во время прогулки ее сын упал с детского кораблика высотой 1,5 метра.

Семья пострадавшего полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на проспекте Сизова 12-летняя девочка получила разрыв селезенки во время катания на качели. Врачи диагностировали у ребенка закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезенки.