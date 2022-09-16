В Пушкине полуторагодовалая девочка вытащила таблетки из маминой сумки и сильно отравилась

В Пушкине полуторагодовалая девочка вытащила таблетки из маминой сумки и сильно отравилась. Фото: Unsplash

В Пушкине полуторагодовалая девочка вытащила таблетки из маминой сумки и сильно отравилась. Фото: Unsplash

Маленькая девочка попала в больницу после того, как съела 4 таблетки лекарственного средства, вытащенного из сумки мамы.

Как стало известно Gazeta.SPB, поздно вечером в Пушкине 15 сентября скорая помощь забрала малышку с сильным отравлением. Инцидент произошел около 23:29.

С улицы Ростовская ребенка доставили в Детскую городскую больницу №5 с острым пероральным отравлением таблетками. Полуторогодовалая девочка находилась в тяжелом состоянии.

По словам мамы малышки, около 21:30 по ее недосмотру ребенок самостоятельно вытащил из сумки 4 таблетки, после чего их проглотил.

Известно, что семья полная, на учете в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге мальчик упал с детского кораблика. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу. По словам мамы пострадавшего, высота сооружения — 1,5 метра.