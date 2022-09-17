Жительница Красноярского края насмерть заколола пенсионерку с улицы Подрезова

В Красносельском районе Санкт-Петербурга две женщины поссорились в ходе распития спиртных напитков, после чего одна насмерть заколола другую ножом.

Как стало известно Gazeta.SPB, страшный инцидент произошел 16 сентября на улице Подрезова, 7. Злоумышленница сама обратилась в полицию и призналась в содеянном.

Около 19:10 правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили труп 62-летней женщины. По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков 45-летняя жительница Красноярского края нанесла проникающее колото-резаное ранение грудной клетки своей знакомой пенсионерке, являющейся собственником квартиры, в которой находились женщины. От полученных травм гражданка скончалась.

Преступницу задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Богатырском проспекте в Петербурге 15 сентября произошла драка между родственниками. В результате погиб племянник.