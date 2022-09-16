В квартире на Богатырском дядя зарезал напавшего на него племянника

В квартире на Богатырском дядя зарезал напавшего на него племянника
В квартире на Богатырском дядя зарезал напавшего на него племянника. Фото:"Яндекс.Карты"

На Богатырском проспекте в обед 15 сентября произошла драка между родственниками, все закончилось смертью одного из ее участников.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение в правоохранительные органы Приморского района поступил около 13:00. Звонивший 47-летний гражданин утверждал, что убил племянника после того, как тот сам напал на него.

По прибытию на Богатырский проспект, 3, корпус 1 в отдельной двухкомнатной квартире с ножевым ранением шеи специалисты обнаружили труп 36-летнего мужчины. Также по подозрению в совершении преступления в той же квартире был задержан заявитель.

По словам задержанного, около 12:30 в ходе внезапно возникшего конфликта он нанес удар ножом в шею своему племяннику. Гражданина отправили в больницу для обработки ран. Врачи диагностировали у него колото-резаные раны правой руки и височной области, а также левой кисти. Кроме того, было зафиксировано повреждение сухожилия сгибателя 1-го пальца правой кисти и ссадины на лбу и грудной клетке.

После оказания медицинской помощи мужчину в удовлетворительном состоянии отправили в участок, а затем поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе муж убил жену ножом во время ссоры. Специалисты обнаружили в квартире труп 51-летней гражданки с двумя колото-резанными ножевыми ранениями в область груди.

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