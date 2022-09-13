На Ленинском проспекте мужчина насмерть заколол ножом жену

На Ленинском проспекте мужчина насмерть заколол ножом жену
На Ленинском проспекте мужчина насмерть заколол ножом жену. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе на почве ссоры мужчина вонзил нож в грудь жены. Женщина скончалась до приезда полиции.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина сам обратился к правоохранителям около 17:35 вечера 12 сентября и заявил, что по адресу Ленинский проспект, 79, корпус 3 ударил супругу ножом.

Специалисты обнаружили в указанной квартире труп 51-летней гражданки с двумя колото-резанными ножевыми ранениями в область груди. Погибшая работала уборщицей в кафе «Буше».

Также на месте происшествия задержали звонившего подозреваемого. Им оказался подозрению 54-летний водитель погрузчика. По версии следствия, около 17:15 после совместного распития спиртных напитков между супругами завязалась ссора, затем мужчина несколько раз ударил жену ножом в область груди.

Подозреваемого отправили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Северной столицы мужчине проткнули ножом почку и чуть не отрезали ухо. По факту произошедшего уже задержали трех преступников с большим количеством судимостей.

красносельский район ленинский проспект новости СПб убийство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленинградской области госпитализировали 13 человек с COVID-19 за сутки
Герои конкурса «Город Действия» готовятся побороться за награды
За сутки коронавирусом заболели 44 045 россиян
В Петербурге за сутки скончалось два десятка граждан с COVID-19
Новые поезда «Балтиец» пройдут испытания на «красной ...
Мотоциклист скончался в больнице после столкновением с «БМВ» на ...
Петербуржец потерял 1,5 млн рублей после неудачной сделки по покупке ...
«Левашовский» заказник появится на севере Санкт-Петербурга