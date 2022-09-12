В Невском районе мужчине ножом проткнули почку и чуть не отрезали ухо

В Невском районе мужчине ножом проткнули почку и чуть не отрезали ухо. Фото: Pxhere

В Невском районе мужчине ножом проткнули почку и чуть не отрезали ухо. Фото: Pxhere

По факту произошедшего уже задержали трех преступников с большим количеством судимостей. Ведется расследование.

Как стало известно Gazeta.SPB, утром 11 сентября из квартиры дома 35, корпус 3 по проспекту Большевиков 57-летний гражданин заявил в полицию о ножевом ранении у своего знакомого.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали звонившего, оказавшегося хозяином квартиры, и еще двух мужчин 35 и 33 лет. Последний был пойман правоохранителями у дома 50 корпус 2 по улице Тельмана.

Пострадавшего 50-летнего гражданина в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии госпитализировала скорая. У него диагностировали колото-резаную рану живота с повреждением правой почки, резаную рану левой ушной раковины и левой кисти. От мужчины сильно пахло алкоголем.

Задержанные также находились в состоянии алкогольного опьянения. Двоих (которых поймали сразу) поместили в СПСЗЛ, а последнего отправили в ИВС.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства получения травм пострадавшим. С места происшествия изъяли 16 ножей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известно, что хозяин квартиры, где ранили пострадавшего, был судим за грабеж, второй задержанный — за оскорбление представителя власти. Последнего мужчину, отправленного в ИВС, привлекали к ответственности за дела с наркотиками и нанесение побоев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в коммуналке на Петроградской стороне ударили ножом мужчину после застолья.