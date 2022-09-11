Застолье в коммуналке в Петербурге закончилось кровавой резней

Застолье в коммуналке в Петербурге закончилось кровавой резней
Фото: google.maps

В коммунальной квартире на Петроградской стороне ударили ножом мужчину после застолья.

Все случилось в квартире на улице Красного Курсанта, 2. Скорая помощь госпитализировала из коммуналки 44-летнего жильца с ножевым ранением шеи. Его в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Как стало известно Gazeta.SPb, на месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина получил нож в шею от гостя, с которым распивал алкоголь. Злоумышленник остался в квартире и там же был задержан. Его доставили в отдел, где он получил протокол о хулиганстве, и оставили там для разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный петербуржец до смерти избил своего отца и сбежал в Ленобласть.

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