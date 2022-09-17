На улице Тамбасова мужчина получил нож в спину

Мужчине с улицы Тамбасова в Красносельском районе понадобилась срочная госпитализация после того, как ему в спину вонзили нож.

В произошедшем подозревают 49-летенго жителя Оренбургской области, который пришел в гости к пострадавшему. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 16 сентября около 14:21.

В полицию 48-летний пострадавший обратился сам. Он не смог уточнить, кто нанес ему ножевое ранение, заявив, что это был неизвестный гражданин. Но правоохранители задержали в квартире указанного 30 дома знакомого мужчины, который пребывал в очень сильном алкогольном опьянении.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки в состоянии средней тяжести на скорой забрали в городскую больницу № 26.

Подозреваемого доставили в отделение, после чего перевели в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что задержанный несколько раз привлекался статье за неуплату средств на содержание детей. В 2016 году мужчине назначили исправительные работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе 2 женщины поссорились в ходе распития спиртных напитков, после чего одна насмерть заколола другую ножом. В совершении преступления подозревается жительница Красноярского края.