В Колпинском районе пенсионерка перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Еще одна пожилая петербурженка стала жертвой мошенников, которые снова представились сотрудниками банка и полиции.

Как стало известно Gazeta.SPB, 70-летняя женщина с улицы Октябрьская в Колпино обратилась к правоохранителям около 21:36 вечера 16 сентября. Заявительница рассказала, что с 13 сентября по 16 сентября на ее мобильный телефон с разных городских и мобильных номеров стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись работниками банка и сотрудниками МВД.

Женщину убеждали в том, ее денежные средства нужно срочно спасать, поэтому необходим перевод. Счет гражданке, конечно же, продиктовали, после чего двумя транзакциями через банкомат на Тверской улице она перевела 1 942 000 рублей злоумышленникам, предварительно сняв их со своего счета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилая жительница Петербурга лишилась 4,6 млн рублей из-за мошенников. В беседе с правоохранителями пострадавшая рассказала, что ей названивал неизвестный, который представителя сотрудником банка.