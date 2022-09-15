Телефонный мошенник обманул пожилую петербурженку на 4,6 млн рублей

Телефонный мошенник обманул пожилую петербурженку на 4,6 млн рублей
Фото: unsplash

Пожилая жительница Выборгского района Петербурга стала жертвой телефонного мошенника.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в отдел полиции с заявлением пришла 71-летняя пенсионерка с проспекта Культуры. В беседе с правоохранителями она рассказала, что на прошлой неделе ей названивал неизвестный, который представителя сотрудником банка.

Он сказал ей, что мошенники пытаются украсть со счета все деньги, поэтому нужно перевести средства на «безопасный» счет. Впоследствии петербурженка перевела ему 4 миллиона 592 тысячи рублей.

Полиция по заявлению пенсионерки возбудила уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей.

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