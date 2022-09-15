В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

Телефонные мошенники оставили пожилую жительницу Петербурга без 1,7 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник днем 65-летней пенсионерке с улицы Турку позвонил неизвестный под видом сотрудника Центробанка. Он убедил женщину перевести все накопления на «безопасный» счет, чтобы спасти их от мошенников.

Доверчивая пенсионерка поверила незнакомцу и сходила в ТРК «Невский» на проспекте Большевиков, где воспользовалась банкоматом и перевела мошенникам 1 миллион 175 тысяч рублей.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные грабители ворвались в квартиру петербуржца и силой отобрали крупную сумму наличных. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, но в базе их не нашли. Также обнаружены следы обуви и биоматериалы. Полиция возбудила уголовное дело.