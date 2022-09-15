Стоматолога избили и ограбили в его квартире на Кузнецовской улице

Неизвестные грабители ворвались в квартиру петербуржца и силой отобрали крупную сумму наличных.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в квартире 27-летнего стоматолога на Кузнецовской улице, 11. Потерпевший рассказал полицейским, что утром 14 сентября трое неизвестных ворвались к нему домой, избили его, а после скрылись с 150 тысячами рублей.

Правоохранители установили приметы грабителей со слов потерпевшего. Это были двое мужчин и девушка, которым на вид 25 лет. Все светловолосые, были одеты в куртки с капюшоном и кроссовки. У одного из мужчин на левой руке были часы.

С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, но в базе их не нашли. Также обнаружены следы обуви и биоматериалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга ограбили в лесополосе рядом с Кудрово и оставили его без смартфона и налички.