Мужчину девять раз ударили по голове и ограбили рядом с Кудрово

Жителя Петербурга ограбили в лесополосе рядом с Кудрово и оставили его без смартфона и налички.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой ограбления стал 24-летний работник автомойки, проживающий на Товарищеском проспекте. В полицию он обратился только спустя полторы недели после произошедшего.

Он рассказал полицейским, что вечером 4 сентября его ограбили в лесополосе на улице Дыбенко, за остановкой общественного транспорта «Река Оккервиль. Неизвестный ударил его по голове девять раз, отобрал его смартфон на 25 тысяч рублей и заставил перевести ему 11 тысяч рублей, а после скрылся.

Подозреваемого нашли накануне утром у входа в его квартиру на Европейском проспекте в Кудрово. Им оказался 25-летний безработный мужчина. Похищенное изъято.

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