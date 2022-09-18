Жительница коммуналки на Луначарского нашла окровавленную соседку с ножевым ранением

Женщину ударили ножом коммунальной квартиры в Калининском районе. Нападавшим оказался ее супруг.

Все произошло накануне в 18:30 на проспекте Луначарского, дом 110. Жительница коммунальной квартиры вызвала экстренные службы, сообщив, что нашла соседку, которая была вся в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb, скорая помощь госпитализировала с указанного адреса 43-летнюю женщину с проникающим ножевым ранением грудной клетки и повреждением легкого. Пострадавшая в реанимации в тяжелом состоянии.

Прибывшие полицейские задержали в квартире 38-летнего супруга пострадавшей. Установлено, что во время застолья с алкоголем он сначала избил жену, а после ударил ее ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный в прошлом был неоднократно судим за кражи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во время застолья петербуржцу вонзили ножницы в грудь