Московский рынок у метро «Электросила» открылся после реконструкции

В Петербурге прошло официальное открытие обновленного Московского рынка, расположенного у метро «Электросила».

Московский рынок на улице Решетникова реконструировали за 200 миллионов рублей. В общественном пространстве, площадь которого превышает 4 тысячи кв. метров, сохранили традиционную рыночную торговлю. Она представлена в формате от гастрономических лавок до локальных фермерских хозяйств. Остальные площади отданы под общественные зоны, в том числе фуд-холл более чем на 700 мест.

Во время реконструкции в рынке восстановили мозаичный гранитный пол, мраморные стены, масштабные парадные лестницы и большие панорамные окна. Также авторы проекта создали элегантную антресоль по периметру зала, где тоже размещены посадочные зоны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первый этап реконструкции Сытного рынка завершат к осени.