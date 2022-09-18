Московский рынок у метро «Электросила» открылся после реконструкции

Московский рынок у метро &#171;Электросила&#187; открылся после реконструкции
Фото: "Василеостровский / Московский рынок"/ВК

В Петербурге прошло официальное открытие обновленного Московского рынка, расположенного у метро «Электросила».

Московский рынок на улице Решетникова реконструировали за 200 миллионов рублей. В общественном пространстве, площадь которого превышает 4 тысячи кв. метров, сохранили традиционную рыночную торговлю. Она представлена в формате от гастрономических лавок до локальных фермерских хозяйств. Остальные площади отданы под общественные зоны, в том числе фуд-холл более чем на 700 мест.

Фото: «Василеостровский / Московский рынок»/ВК

Во время реконструкции в рынке восстановили мозаичный гранитный пол, мраморные стены, масштабные парадные лестницы и большие панорамные окна. Также авторы проекта создали элегантную антресоль по периметру зала, где тоже размещены посадочные зоны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первый этап реконструкции Сытного рынка завершат к осени.

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