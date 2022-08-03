Первый этап реконструкции Сытного рынка завершат к осени

Этой осенью на Петроградской стороне завершится первый этап реконструкции территории Сытного рынка.

Над концепцией благоустройства Сытного рынка работало агентство «Нескучный сад». На месте глухого ряда ларьков появятся павильоны с двусторонними витринами. Перед ними создадут зону отдыха со скамейками, цветниками, столами и стульями.

Внутренняя территория рынка обзаведется дополнительными проходами, а ветхие временные конструкции будут снесены, сообщает «Петербургский дневник».

По зонированию новый формат будет напоминать итальянские рыночные площади, где найдется место и для торговцев одеждой, и для заведений общепита, и для прилавков с овощами и фруктами, и для ритейла.

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