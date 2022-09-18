Петербуржец зарубил собутыльника шашкой в Ленобласти

В Приозерском районе возбуждено дело об убийстве после того, как петербуржец напал на собутыльника с шашкой — колюще-режущим холодным оружием.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло в субботу в 21:30 в частном доме убитого в поселке Студеное. Полицию на место вызвал сам злоумышленник. Он сообщил, что убил человека, зарубив его шашкой.

На месте правоохранители установили, что 47-летний подозреваемый и 56-летний потерпевший вместе распивали алкоголь, после чего между ними завязался конфликт. Во время ссоры гость схватил шашку и ударил ей собутыльника в грудную клетку. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемого отвезли в отдел и оставили там для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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