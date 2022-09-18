Дело возбуждено после убийства мужчины шашкой в поселке Студеное

Следственный комитет возбудил дело после того, как петербуржец зарубил шашкой своего собутыльника в Приозерском районе Ленобласти.

Дело возбуждено по статье уголовного кодекса об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом в воскресенье сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

В воскресенье в частном доме в поселке Студеное нашли труп 56-летнего мужчины. На его теле были зафиксированы признаки криминальной смерти.

Вскоре правоохранители нашли и задержали подозреваемого — 47-летнего мужчину. Как считает следствие, он нанес собутыльнику множественные удары «длинноклинковым колюще-рубящим орудием».

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на его аресте. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец зарубил собутыльника шашкой в Ленобласти. Во время пьяной ссоры гость схватил шашку и ударил ей собутыльника в грудную клетку. Мужчина скончался на месте.