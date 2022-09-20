С самого утра в Шушарах 56 человек тушат склад холодильников

С самого утра в Шушарах 56 человек тушат склад холодильников. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

С самого утра в Шушарах 56 человек тушат склад холодильников. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Рано утром спасатели отправились бороться с огнем на складе в Пушкинском районе. Выяснилось, что помещение разгорелось не на шутку.

Сообщение о возгорании на улице Пушкинская, 25 в Шушарах поступило около 06:40. Спасатели в составе 10 единиц техники от МЧС и 48 человек личного состава оперативно выдвинулись на место. Тогда, в 07:20, возгоранию присвоили 2 ранг, но в скором времени он был повышен до третьего.

Примерно около 08:27 огонь разбушевался еще сильнее. Его тушат уже 14 единиц техники от МЧС и 56 человек личного состава. Известно, что горит склад холодильников размером 40х110 метров. Огонь уже успел распространиться на площади 1000 квадратных метров.

В настоящий момент сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Детали и причины возгорания уточняются.

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