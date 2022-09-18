Маленькая девочка погибла при пожаре в Ленобласти

В Выборгском районе сгорел деревянный дом. При пожаре погибла годовалая девочка, а ее старшего брата и отца госпитализировали.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем загорелся двухквартирный деревянный дом в поселке Зайцево. На месте предварительно установили, что причиной пожара стал неисправный обогреватель.

После тушения в доме нашли тело девочки, которой в июле исполнился один год.

Из дома также госпитализировали ее 10-летнего брата и 36-летнего отца. Мальчик получил ожог верхних дыхательных путей и был помещен в реанимацию, а отец семейства — ожоги спины, рук и левой стопы, а также резаные раны рук.

Пострадавшая при пожаре семья полная, на учете не состоит. Отец трудится мастером путей в РДЖ, мать в декретном отпуске, а мальчик учится в четвертом классе.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти егерь перепутал коллегу с кабаном и застрелил его.