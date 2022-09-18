В Ленобласти егерь перепутал коллегу с кабаном и застрелил его

В Ленобласти егерь перепутал коллегу с кабаном и застрелил его
Фото: unsplash

В Выборгском районе егерь случайно застрелил коллегу, перепутав его с кабаном во время охоты.

Как стало известно Gazeta.SPb, егерь Глебычевского лесничества накануне утром позвонил местному участковому и сообщил, что во время охоты застрелил другого егеря. Это произошло у карьера вблизи поселка Ермилово.

На месте происшествия 52-летний егерь рассказал, что заметил в кустах кабана и выстрелил в его сторону из своего охотничьего карабина. После выстрела он пошел посмотреть на добычу и обнаружил там труп своего 68-летнего коллеги, работавшего в том же лесничестве.

Следственный отдел по Выборгу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После допроса егеря отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец зарубил собутыльника шашкой в Ленобласти.

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