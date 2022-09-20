Во Фрунзенском районе мужчину обокрали во время продажи новых 14 айфонов

Во Фрунзенском районе мужчину обокрали во время продажи новых 14 айфонов. Фото: Unsplash

Во Фрунзенском районе мужчину обокрали во время продажи новых 14 айфонов. Фото: Unsplash

Во Фрунзенском районе петербуржца избили и обокрали во время встречи с потенциальным покупателем телефона.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 19 сентября около 21:27 на улице Бухарестская у дома 74. Примерно в это время 29-летний мужчина встретился с человеком, который откликнулся на объявление о продаже телефона через сеть.

Все начиналась вроде бы спокойно: покупатель начал беседовать с продавцом. Вдруг подошел неизвестный мужчина с пистолетом и начал угрожать, после чего распылил в лицо гражданину газовый баллончик, избил его и забрал телефоны.

Пострадавший обратился в полицию и добавил, что, предположительно, в сговоре было двое мужчин. Они выстрелили из неустановленного оружия в воздух и избили продавца ногами. В общей сложности было похищено 6 дорогих мобильных телефонов. В медицинское учреждение гражданин не пошел.

По словам заявителя, одному из нападавших мужчин на вид 25-30 лет, ростом он 178 см. Был одет в темный спортивный костюм и медицинскую маску на лице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленников разыскивают.

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