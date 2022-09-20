Во Фрунзенском районе мужчину обокрали во время продажи новых 14 айфонов

Во Фрунзенском районе мужчину обокрали во время продажи новых 14 айфонов
Во Фрунзенском районе мужчину обокрали во время продажи новых 14 айфонов. Фото: Unsplash

Во Фрунзенском районе петербуржца избили и обокрали во время встречи с потенциальным покупателем телефона.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 19 сентября около 21:27 на улице Бухарестская у дома 74. Примерно в это время 29-летний мужчина встретился с человеком, который откликнулся на объявление о продаже телефона через сеть.

Все начиналась вроде бы спокойно: покупатель начал беседовать с продавцом. Вдруг подошел неизвестный мужчина с пистолетом и начал угрожать, после чего распылил в лицо гражданину газовый баллончик, избил его и забрал телефоны.

Пострадавший обратился в полицию и добавил, что, предположительно, в сговоре было двое мужчин. Они выстрелили из неустановленного оружия в воздух и избили продавца ногами. В общей сложности было похищено 6 дорогих мобильных телефонов. В медицинское учреждение гражданин не пошел.

По словам заявителя, одному из нападавших мужчин на вид 25-30 лет, ростом он 178 см. Был одет в темный спортивный костюм и медицинскую маску на лице.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Петербурга агрессивный водитель с оружием напал на трех человек, которые сделали ему замечание из-за езды по тротуару.

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