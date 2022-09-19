В Петербурге ехавший по тротуару водитель ударил ножом трех пешеходов

В Кировском районе агрессивный водитель с оружием напал на трех человек, которые сделали ему замечание из-за езды по тротуару.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло накануне в в 22 часа рядом на улице Солдата Корзуна. Очевидцы позвонили в службу «112» и сообщили, что неизвестный на «Тойота Камри» во время дорожного конфликта ранил ножом пешеходов и пытается скрыться.

Прибывшие за считанные минуты полицейские задержали на месте 38-летнего автомобилиста. У него отобрали нож и травматический пистолет с 20 патронами.

Выяснилось, что конфликт завязался из-за того, что водитель ехал по пешеходному тротуару. Во время перепалки он напал с ножом на трех человек.

В больницу увезли 48-летнюю женщину с раной предплечья, 31-летнего мужчину с раной предплечья и 34-летнего мужчину с ранением подреберья, ушибами и ссадиной головы. Пострадавшую отпустили после оказания помощи, а мужчин оставили в больнице в состоянии средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после драки со стрельбой на детской площадке в Петербурге спортсмена госпитализировали с травмами головы.