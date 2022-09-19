После драки со стрельбой на детской площадке в Петербурге спортсмена госпитализировали с травмами головы

Драка со стрельбой на детской площадке в Калининском районе обернулась для спортивного петербуржца госпитализацией.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло в воскресенье в 15 часов во дворе дома №47 по улице Комсомола. Группа неизвестных сначала избила 31-летнего мужчину, занимающегося спортом на детской площадке, а после открыла стрельбу из травмата.

Мужчина попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадиной лба и правого плеча. После оказания помощи его отпустили на домашнее лечение.

С места происшествия полиция изъяла 12 гильз и два патрона от травматического пистолета. Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спортсмена избили на детской площадке в Калининском районе. Сначала они дрались на площадке, а после переместились на перекресток у дома №5 по Финскому проспекту. После этого злоумышленники поспешили покинуть место происшествия.